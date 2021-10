Le tirage au sort relatif aux tranches horaires et à la diffusion des interventions des partis et des candidats, à travers la radio et la télévision nationales, en prévision de la campagne électorale pour les élections locales du 27 novembre, a eu lieu dimanche à Alger, sous la supervision du président de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), Mohamed Charfi.

Le tirage au sort a eu lieu électroniquement et manuellement au niveau du Centre international des conférences (CIC) "Abdelatif Rahal", en présence des représentants des partis et des listes indépendantes, en ce sens que cinq (5) périodes d'intervention ont été consacrées à travers la radio et la télévision nationales, selon un temps de parole de trois minutes pour chaque intervention.

Plus explicite, le Conseiller du président de l'ANIE, Abdelhamid Bouhdi a fait état de "la mobilisation, pour la première fois, de six (6) chaînes de la Télévision publique et de cinq (5) chaînes de la Radio nationale, et de l'implication de toutes les radios locales, en attendant l'enregistrement à partir du lundi 1er novembre".

La diffusion se fera à travers des périodes précises, de samedi à jeudi tout au long de la journée, excepté le vendredi. La diffusion cesse à 20:00 pour les radios locales, a indiqué le même responsable, affirmant que le volume horaire est de 318 heures pour la télévision, 315 pour les chaînes de la radio nationale et 1.564 pour celles de la radio locale, le volume horaire global étant estimé à 2.197 heures en pleine campagne électorale.

M. Bouhdi a, en outre, fait état de la possibilité pour les listes électorales à l'extérieur de la capitale d'enregistrer leurs émissions dans les studios des radios locales, afin d'éviter les longs déplacements, soulignant que les studios de la radio et de la télévision, sis au niveau du siège de l'ANIE, seront à la disposition des listes électorales à partir de ce lundi.

Concernant le tirage au sort, l'ANIE a attribué pour chaque liste un numéro d'identification, d'autant que les listes partisanes sont numérotées de 001 jusqu'à 100, alors que les listes indépendantes portent les numéros 101 et plus pour faciliter l'opération, en sus d'un numéro d'identification pour les assemblées populaires communales (APC) et de wilayas (APW).

A cette occasion, un spot publicitaire sur les éle ctions des APC et APW a été projeté pour appeler les citoyens à aller aux urnes en vue d'opérer le changement escompté. Dans le même sillage, le Conseiller du président de l'ANIE a rappelé que la campagne électorale sera lancée du jeudi 4 novembre au mardi 23 novembre 2021.