La nouvelle chaîne de télévision d'information internationale algérienne en continu "AL24 NEWS" a été lancée, dimanche à Alger, à l'occasion du 67e anniversaire du déclenchement de la Guerre de libération, dans le cadre

du renforcement de la présence de l'Algérie sur la scène médiatique internationale et du retentissement

de ses positions vis-à-vis des causes régionales et internationales.

Cette nouvelle chaine portera "la voix de l'Algérie et sera sa vitrine dans le monde, elle diffusera l'actualité nationale et internationale en temps réel, 24/24h et 7/7j, tout en privilégiant l'information internationale", a affirmé M. Salim Aggar, Directeur général de "AL24 NEWS" qui commencera à diffuser officiellement le 1er novembre 2021 à 00:00, lors de la cérémonie du lancement de la chaîne, en présence du DG de l'Etablissement public de la télévision (EPTV), Chaâbane Lounakel, et du DG de la Radio algérienne, Mohamed Baghali.

Baptisée "AL 24 NEWS", la chaîne commencera à diffuser le 01 novembre 2021 à 00:00, a-t-il indiqué, précisant que cette date symbolique a été choisie délibérément pour le lancement de "ce projet ambitieux qui sera à coup sûr une révolution médiatique dans le paysage audiovisuel arabe et maghrébin". C'est également un média de soutien aux intérêts diplomatiques, politiques, économiques, sociaux et culturels de l'Algérie à l'étranger, a fait savoir M. Aggar, assurant que la chaîne diffusera en trois langues, le contenu étant proportionné comme suit : 60% en arabe, 35% en français et 5% en anglais.

AL24 NEWS est la première chaîne internationale maghrébine, a-t-il précisé, expliquant qu'elle diffusera dans un premier temps à partir d'Alger via Nilesat, et compte sur des moyens modernes et des équipements de dernière technologie avec un design novateur pour offrir aux téléspectateurs une diffusion optimale en termes de son et d'image.

Il s'agit, en fait, d'un établissement public à caractère économique qui est indépendant de l'EPTV et érigé "en un rempart défendant les intérêts de l'Algérie en audiovisuel et aspirant à concourir aux côtés des chaînes d'information de renommée mondiale", en attendant l'ouverture de bureaux dans de nombreuses capitales. Au menu de la chaîne, des journaux télévisés (JT), des émissions de débats, des reportages sur le terrain, des documentaires, des entrevues en studio ainsi q ue des couvertures à l'international, et ce, grâce à une équipe rédactionnelle comptant à terme 70 journalistes, chroniqueurs et animateurs et pas moins de 20 correspondants à travers le monde. M. Aggar a mis en avant le mélange entre une équipe jeune, formée aux nouvelles techniques de rédaction, apte à capter un public avide de nouveaux formats et de nouveaux concepts, et une équipe d'anciens journalistes qui apporteront certainement le savoir-faire à la nouvelle génération, indiquant que AL24 NEWS vise notamment les téléspectateurs du grand Maghreb et la communauté algérienne à l'étranger.

"Notre ligne éditoriale est modestement inscrite dans le paysage médiatique et audiovisuel pour offrir une information libre et indépendante en temps réel, le but étant d'informer le public sur les sujets d'actualité qui concernent l'Algérie, les pays voisins et le reste du monde", a souligné M. Aggar. La cérémonie du lancement officiel de AL24 NEWS a été marquée par la diffusion de plusieurs flashs des émissions de la nouvelle chaîne télévisée.