Le président du Syndicat national des praticiens spécialistes de la santé publique (SNPSSP), Dr Mohamed Yousfi a appelé, samedi à Alger, à l'impérative "accélération" de la promulgation des textes d'application de la loi sanitaire de 2018, et la mise en œuvre de la carte sanitaire pour une meilleure prise en charge des malades.

S'exprimant lors d'une conférence de presse, le syndicaliste a évoqué des mesures prévues par le statut particulier du corps, mais "qui n'ont pas été appliquées à ce jour", citant notamment la prime d'incitation relative aux grades, les mesures incitatives relatives au service civil, l'impôt sur les salaires des fonctionnaires du corps et l'organisation de concours de graduation. Le même responsable a fait savoir que les praticiens spécialistes de la santé publique relevant de tous les établissements nationaux n'ont pas obtenu tous leurs droits, bien qu'énoncés dans leur statut.

Dr Yousfi a mis en avant, par ailleurs, les mesures prises par les pouvoirs publics pour l'amélioration du secteur sanitaire, en voulant pour exemple les deux réunions consacrées à la Santé (Conseil des ministres et Réunion du gouvernement), outre la promulgation de la loi sur la santé de 2018 et la mise en place d'une carte sanitaire.

Il a appelé, dans ce sens, à "l'application sur le terrain de toutes les lois adoptées". Au moment où toutes les instances nationales font état d'un manque flagrant en médecins spécialistes, ce corps reste marginalisé, a-t-il déploré, rappelant que "l'Etat avait formé, depuis 20 ans, plus de 50.000 praticiens dont il n'en reste que 14.000 praticiens dans le secteur public, majoritairement des jeunes.

Le secteur privé compte entre 10.000 et 12.000 praticiens".

Pour rappel, le ministre de la Santé avait reçu, le 3 octobre courant dans le cadre du renforcement du dialogue avec le partenaire social, le SNPSSP qui a appelé à la révision du statut particulier du corps et l'amélioration de ses conditions socioprofessionnelles.