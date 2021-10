L'attaquant algérien de l'Olympique Lyonnais, Islam Slimani, touché aux ischios-jambiers lors du dernier rassemblement avec l'équipe nationale, a fait son retour à la compétition, samedi lors de la victoire de son équipe face à Lens (2-1), en match décalé de la 12e journée de Ligue 1 française.

L'attaquant algérien de 33 ans qui a raté les trois dernières rencontres de championnat de France face à Saint Etienne, Monaco et Nice, a fait son apparition dans les arrêts de jeu de la rencontre contre Lens. Une bonne nouvelle pour le sélectionneur Djamel Belmadi, notamment à l'approche du match capital face au Burkina Faso, dont le résultat va déterminer l’équipe qui ira disputer les barrages de la coupe du monde 2022.

Slimani s'est blessé lors du match de l'équipe nationale, mardi 12 octobre en déplacement face au Niger (4-0), dans le cadre de la 4e journée (Gr. A) des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Auparavant, il s'est distingué en signant un doublé lors du premier match face au Niger (6-1), parvenant à atteindre la barre de 37 buts en sélection et battre du coup le record de l'ancien buteur historique des "Verts" Abdelhafid Tasfaout avec 36 réalisations qu'il détenait depuis 2002.

L'équipe nationale clôturera le 2e tour des éliminatoires, en recevant le Burkina Faso, le lundi 15 novembre au stade Mustapha-Tchaker de Blida (17h00), pour le compte de la 6e et dernière journée. Au terme de la 4e journée, l'Algérie et le Burkina Faso se partagent le fauteuil de leader avec 10 points chacun. Le Niger suit à la 3e place avec 3 points, alors que le Djibouti ferme la marche avec 0 point.