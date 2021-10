Un navire étranger de type ouvert avec trois corps sans vie à son bord a échoué samedi sur la plage de "Djeu de Merca", dans la municipalité de Ribeira Brava, sur l'île de Sao Nicolau, a rapporté l'agence Xinhua citant des sources officielles.

Selon les informations fournies par le délégué sanitaire suppléant à Ribeira Brava, Orlando Delgado, l'alerte a été donnée par un habitant, et les autorités policières ont immédiatement contacté la délégation sanitaire. "Nous avons été appelés dans la matinée, compte tenu de ce qui s'était passé et nous avons trouvé sur place un navire avec trois corps masculins sans vie, déjà dans un état de décomposition avancé", a-t-il déclaré. Selon la même source, à travers les documents retrouvés, ils ont constaté que les morts étaient des Marocains âgés entre 19 et 48 ans et ont pointé la déshydratation sévère et la faim comme causes probables de leur décès. D'après M. Delgado, l'autopsie a eu lieu vers 14h00. Il a ajouté qu'à des fins de protection de la santé publique, les corps ont été immédiatement inhumés dans le cimetière de la ville de Ribeira Brava.