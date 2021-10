Le Paradou AC a rejoint l'US Biskra en tête du classement de la Ligue 1 de football, suite à sa victoire en déplacement chez le MC Oran (4-2), samedi, pour le compte de la deuxième journée, ayant vu le RC Arbaâ chuter lourdement devant l'USM Alger (4-0). Les Pacistes Benbouali et Bouzouk ont joué un rôle prépondérant dans cette large victoire, en réussissant un doublé chacun, respectivement aux (37', 73') et (50' sp, 56'), alors que le MCO a sauvé l'honneur par Chadli (65') et Djabout (90'+2). Un précieux succès pour les Algérois, acquis avec l'art et la manière, et qui leur permet de rejoindre l'US Biskra à la première place du classement général, avec six points pour chaque club. De son côté, et n'ayant pas encore réussi à qualifier ses joueurs seniors, le RC Arbaâ s'est présenté à Bologhine avec l'équipe "Réserve", faisant ainsi le bonheur de l'USMA, qui s'en est donnée à cœur joie pour faire une véritable démonstration de force, en marquant quatre buts au passage, respectivement par Belkacemi (14'), Mahious (30' sp), Zouari (35') et Belaïd (42').

Un large succès, là encore, et qui permet aux Rouge et Noir d'engranger leur quatrième point de la saison, se hissant par la même occasion dans la première partie du tableau. Le bal de cette deuxième journée s'était ouvert vendredi, avec déjà quelques bonnes affaires à la clé, notamment celle de l'US Biskra, qui s'était emparée seule du leadership de la Ligue 1, après sa victoire contre la JS Saoura (2-1).

Il y a eu aussi les victoires à l'extérieur de l'Olympique Médéa et du NA Hussien Dey, revenus avec les trois points de leurs déplacements respectifs chez l'ASO Chlef et l'HB Chelghoum Laïd, sur le même score d'un but à zéro. De son côté, le champion sortant CR Belouizdad a été tenu en échec à domicile par une coriace équipe du CS Constantine (1-1), au moment où la JS Kabylie et l'ES Sétif se sont neutralisées (0-0) dans le duel au sommet de cette journée. Ce qui fut également le cas pour le MC Alger et le NC Magra, qui se sont séparés sur un score vierge au moment où le RC Relizane est difficilement venu à bout du WA Tlemcen (2-1). Des réalisations signées Belalia (15') et Hellal (49'), alors que Keniche avait commencé par offrir une égalisation momentanée au Zianides (24'). A noter que le WAT a terminé le match à dix, après l'expulsion de Bahraoui, survenue à la 72e minute de jeu, laissant ainsi ses camarades en infériorité numérique pour les vingt dernières minutes de la rencontre.