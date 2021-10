Difficile de manger normalement avec un aphte ! Mais on peut essayer de soulager la gêne avec de vieilles recettes. Comme des bains de bouche préparés avec ce qu'on trouve dans son placard ou son jardin.

POURQUOI FAIRE DES BAINS DE BOUCHE ?

Les ingrédients utilisés dans les bains de bouche permettent de désinfecter et d'apaiser la douleur causée par les petites ulcérations des gencives.

Pour profiter de vertus antiseptiques, on effectuera des bains de bouche au bicarbonate ou bien au thym frais. Et pour obtenir un effet calmant, on complétera avec des sachets de thé. Les tanins du thé sont en effet connus pour assécher les muqueuses irritées.

COMMENT FAIRE DES BAINS DE BOUCHE MAISON ?

Pour le bicarbonate : mettre une cuillère à café de poudre de bicarbonate de soude dans un verre d'eau froide.

Infusion au thym : se procurer deux branches de thym frais (dans son jardin, chez le maraîcher..).

Les mettre dans une tasse. Verser de l'eau bouillante par-dessus. Laisser infuser pendant plusieurs minutes. Filtrer. Attendre que cela refroidisse.

Puis faire des bains de bouche avec l'eau au thym plusieurs fois par jour. Compresses au thé : appliquer les sachets de thé refroidi au contact de l'aphte plusieurs fois par jour.

L'ASTUCE EN PLUS

Repérer les aliments qui déclenchent des aphtes, en particulier les jours de stress ou de fatigue. Le plus souvent, il s'agit des fruits secs (noix...) du gruyère, des épices. Parfois aussi des ananas, mais on en mange moins souvent !