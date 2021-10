Les aphtes sont plutôt gênants, mais ils n’ont, en général, rien de grave et disparaissent spontanément. Mais s’ils persistent plus de 10 jours mieux vaut consulter votre médecin.

En cas de récidive fréquente : si vous avez régulièrement des aphtes, c’est peut-être que vous présentez certaines carences alimentaires (fer, acide folique, vitamines B1, B2, B6, B12). Votre médecin peut vous prescrire un traitement préventif à base de compléments alimentaires.

Vous avez des aphtes « géants » : ces aphtes mesurent parfois jusqu’à un centimètre de diamètre. Ils siègent souvent au niveau du pharynx, sur le voile du palais, où ils entraînent une inflammation importante avec un gonflement et une douleur intense. Souvent, il est impossible de parler.

Ces aphtes géants durent plus longtemps que les petits aphtes, parfois plusieurs mois. Ils nécessitent un traitement médical adapté (corticoïdes). Sans traitement, ils cicatrisent mal et provoquent une rétraction des tissus avoisinants.

Bon à savoir:

Ne confondez pas les aphtes avec l’herpès : l’herpès se manifeste par un plus grand nombre de petites ulcérations, regroupées par 5 ou 10 sur l’avant de la bouche, débordant parfois sur le pourtour des lèvres. L’herpès est très rare avant l’âge de 20 ans.

Des aphtes fréquents associés à des douleurs articulaires et des troubles cardio-vasculaires, neurologiques et digestifs peuvent être les signes de la maladie de Behçet. N’hésitez pas à consulter en cas d’apparition de ces symptômes associés.