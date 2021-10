Saignements des gencives, gonflements, aphtes ... avez vous sûrement déjà souffert de ces petits désagréments. Bonne nouvelle, vous pouvez vous soulager efficacement grâce à une solution naturelle innovante: Le Klirich®.

S’ils sont généralement bénins, les aphtes et les gingivites sont aussi fréquents. Des affections buccales qui peuvent en outre être très douloureuses et empoisonner le quotidien. Grâce à ses propriétés exceptionnelles qui aident à lutter contre les inflammations et favorisent la cicatrisation, le Klirich®, conçu justement pour calmer les douleurs buccales, est peut-être la solution. Il faut dire que la formule brevetée nous vient d’un chirurgien-dentiste, Dr Laurent Haddad, qui a strictement sélectionné les ingrédients qui en font l’efficacité. C’est de l’expertise de ce Docteur qu’est né ce produit innovant, fabriqué en France à base de composants naturels et d’extraits de plantes : clous de girofle, extrait de pépins de pamplemousse, fleurs de calendula, feuilles d’alchémille, curcumin.

A chaque symptôme, sa solution !

Respectueux de l’équilibre de la bouche, le Klirich® est également très facile à appliquer grâce à son format stylo. Sa texture filmogène permet une action prolongée, qui soulage immédiatement, sans piquer, de façon durable et naturelle. Deux stylos sont disponibles : le Klirich® SAIGNEMENTS est préconisé en cas d’inflammations buccales et de gingivites. De son côté, le Klirich® APHTES est plus particulièrement adaptéen cas de lésions dans la bouche.