La fatigue, certains aliments et même certains médicaments peuvent être à l'origine des aphtes qui apparaissent à l'intérieur des joues, sur la langue ou les lèvres. On vous dit comment faire pour les prévenir. Généralement bénins, les aphtes n'en sont pas moins douloureux. Ces petits ulcères de la bouche apparaissent le plus souvent à l'intérieur des joues, sur les bords de la langue ou à l'intérieur des lèvres sans que l'on en connaisse vraiment la cause. Toutefois, certains facteurs peuvent favoriser leur apparition.

LES PRINCIPAUX FACTEURS DÉCLENCHANTS

Les problèmes dentaires : un appareil dentaire ou une prothèse mal ajustés peuvent créer un traumatisme dans la bouche qui dégénère en ulcère.

Certains aliments : noix, cacahuètes, gruyère, fraises, tomates, citrons, ananas, figues sont connus pour déclencher des aphtes chez les personnes qui y sont sujettes.

Les modifications hormonales : cycle menstruel et ménopause sont des périodes propices à l'apparition d'aphtes chez les femmes.

Certains médicaments : anti-inflammatoires non stéroïdiens, bêtabloquants, antibiotiques ainsi que certains anticoagulants et les médicaments contre le paludisme sont montrés du doigt.

Le stress et la fatigue suffisent parfois à déclencher une poussée.

L'arrêt du tabac provoque souvent l'apparition d'aphtes mais le phénomène est souvent temporaire.

EN CAS DE RÉCIDIVES FRÉQUENTES

En règle générale, les aphtes guérissent spontanément en 7 à 10 jours. Toutefois, certains remèdes maison permettent de réduire la douleur et d'accélérer la guérison.

Si vous en avez régulièrement, c'est peut-être que vous présentez certaines carences en fer, en zinc ou en vitamines du groupe B ( notamment B9 et B12). Votre médecin peut vous prescrire un traitement préventif à base de compléments alimentaires.

PEUT-ON PRÉVENIR LES APHTES ?

Surveillez vos menus en évitant soigneusement les aliments cités plus haut qui provoquent leur apparition.

Brossez-vous les dents avec une brosse à dents souple qui évitera d'agresser les muqueuses buccales.

Si vous avez des dents ébréchées, prenez rendez-vous chez votre dentiste. Elles peuvent irriter l'intérieur de votre bouche et favoriser l'apparition d'aphtes.

En cas d'appareil dentaire, veillez à ce qu'il soit bien adapté : un appareil saillant peut favoriser les aphtes.