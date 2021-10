On sait tous ce que sont les aphtes, enfin on croit le savoir. Pourtant, on les confond souvent avec d’autres lésions de la bouche ou même des infections oropharyngées… D'où viennent les aphtes ? Comment les soigner ? Chassez les idées reçues pour mieux vous en débarrasser !

Bien qu'ils soient la plupart du temps inoffensifs, les aphtes n'en demeurent pas moins inconfortables et peuvent empêcher certaines personnes de manger ou de se brosser les dents. Les femmes en souffrent plus souvent que les hommes et ils apparaissent encore plus fréquemment dans la bouche des personnes âgées. Le Dr Corinne Husson, dermatologue et le Dr Roger Kuffer, stomato-anatomo-pathologiste, font le point, dans ce dossier, sur quelques idées reçues particulièrement répandues sur les aphtes. Ils vous aident à démêler le vrai du faux.

Aphtes : quelles sont les causes ?

L’aphte est un trouble vasculaire. L’occlusion d’une artère nourricière et la perméabilité de ses parois induisent la nécrose d’une petite zone et une inflammation associée. Cela finit par faire un trou. C’est ça, un aphte ! Plus l’artère est importante, plus la zone nécrosée est étendue, et plus l’aphte est gros. Il existe aussi une maladie (dite de Behçet) qui se manifeste par des aphtes buccaux et génitaux. Elle atteint surtout la population du pourtour méditerranéen et du Japon.

Quels traitements contre les aphtes ?

S'il s'agit d'aphtes banals : les crèmes et gels anesthésiants locaux (type Xylocaïne® ou Dynexan®) et les gels barrière à base d’acide hyaluronique (comme BloxAphte® ou Hyalugel®) n’ont pas d’autre but que de calmer la brûlure. Dans ce cas, l’aphte guérit effectivement de lui-même en huit à dix jours. Évitez toutefois d’appliquer des acides forts, qui "brûlent" la lésion mais ralentissent sa cicatrisation !

En revanche, quand il s’agit d’aphtes géants (3% des cas). Ceux-là nécessitent des traitements corticoïdes locaux ou généraux. Et lorsque les récidives se produisent plusieurs fois par mois, un traitement de fond peut être proposé pour espacer les crises (prescription de colchicine…).

J'ai un aphte : qui consulter ?

L’aphte n’est pas une maladie dentaire mais dermatologique, il est donc recommandé de consulter un dermatologue. Il y a d’ailleurs parfois des lésions associées sur la peau (ça ressemble à de l’acné), sur les voies génitales, l’œil ou encore les viscères… «Quand un patient a des aphtes buccaux et génitaux, je l’envoie automatiquement faire un bilan chez l’ophtalmo, explique la dermatologue Corinne Husson. Car les aphtes de l’œil peuvent, s’ils ne sont pas traités, entraîner une cécité.»

Aphte qui saigne : que faire ?

Un aphte ne saigne jamais, puisque c’est un tissu en train de mourir. Un aphte qui saigne, c’est autre chose qu’un aphte ! De même si cela dure plus de quinze jours, ce n’est pas un aphte non plus. Certaines maladies auto-immunes (pemphigus) donnent des lésions qui y ressemblent et qui sont souvent soignées comme telles, en pure perte.

Est-ce un aphte ou autre chose ?

Pour beaucoup, les lésions buccales sont soit des aphtes, soit des mycoses. Or, il existe quantité de lésions qui peuvent être traumatiques, infectieuses, auto-immunes, allergiques, dues à des affections hématologiques. Sans parler des cancers, indolores contrairement à l’aphte. Il arrive aussi que la muqueuse brûle et soit parfaitement saine, sans la moindre lésion. Il s’agit souvent dans ce cas de glossodynies (douleurs intenses sans plaie), dont le mécanisme reste mystérieux.