Six combattants séparatistes ont été tués par les troupes camerounaises dans la région anglophone du Nord-Ouest du pays, a annoncé samedi un haut responsable militaire. Parmi les morts figurait un commandant séparatiste étant identifié comme le général "Cross and Die", a indiqué le brigadier-général Valère Nka, commandant de la région militaire interarmées N 5 avec un poste de commandement à Bamenda, chef-lieu de la région du Nord-Ouest. Le général "Cross and Die" et cinq autres éléments séparatistes ont péri dans des opérations militaires séparées vendredi dans les localités de Bali et Mankon de la région, a précisé le brigadier-général. "Les militaires intensifient les opérations dans la région pour apporter la paix", a-t-il noté. Le commandant séparatiste était également responsable de plusieurs attaques contre des civils et des positions militaires dans la région, selon la même source.