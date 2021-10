Deux terroristes recherchés ont été arrêtés vendredi à Tataouine en Tunisie, a rapporté samedi soir la garde nationale, citée par la TAP. "La brigade de cherche et d'investigation de la Garde nationale de Tataouine et le service de la prévention du terrorisme ont arrêté, vendredi, deux (terroristes) recherchés et devant comparaître devant le Tribunal de première instance de Tunis pour +appartenance à une organisation terroriste+", a indiqué le porte-parole de la Garde nationale. Les deux terroristes, "qui font l'objet d'une peine de prison de 5 ans, ont été placés en garde à vue", ajoute la même source dans un communiqué publié samedi. Le ministère de l'Intérieur avait annoncé, vendredi, le démantèlement d'une cellule terroriste affiliée à l'organisation "Daech" active dans le gouvernorat de Tataouine. Cette cellule planifiait des attaques terroristes contre les unités sécuritaires et militaires.