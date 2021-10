Le président de la Banque africaine de développement (BAD), Akinwumi Adesina a réaffirmé le soutien de cette institution à la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf) dans la mise en oeuvre des divers programmes commerciaux et industriels encourageant l'intégration économique.

"La mise en oeuvre de la Zlecaf est devenu un élément clé de notre programme de prêts", a déclaré le président de la BAD lors de sa rencontre vendredi avec le Secrétaire général de la Zlecaf, Wamkele Mene, selon un communiqué publié samedi sur le site-web de la banque. Dans ce sens, il a affiché la disponibilité de la BAD à financer des projets permettant à la zone de devenir un "pôle industriel et pas seulement un espace de commerce".

''Nous voulons nous assurer que les industries émergent de manière plus structurée en Afrique'', a déclaré le président de la BAD. Pour sa part, M. Mene a estimé que "la Zlecaf offrait à l'Afrique une excellente occasion de développer l'infrastructure nécessaire pour soutenir le commerce et l'industrie et profiter aux petites et moyennes entreprises". "Mais nous ne pouvons pas le faire sans le soutien de la Banque africaine de développement", a-t-il souligné. Les deux responsable ont convenu d'élaborer un protocole d'accord pour renforcer leur relation et faciliter la collaboration entre les deux intuitions, selon le communiqué.