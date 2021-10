Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmahdi, a présidé, jeudi à Alger, la clôture de la 23e Semaine nationale du Saint Coran, en annonçant les noms des lauréats du concours national de récitation, de psalmodie et d'exégèse du Coran. A l'occasion, le ministre a évoqué l'histoire d'éminentes personnalités algériennes qui ont fait ses gloires par le passé, précisant qu'il "est de notre devoir de nous remémorer ces hauts faits pour inculquer aux nouvelles générations leurs valeurs et principes". M. Belmahdi a expliqué que "les héros de l'Algérie pendant la guerre de libération et ceux qui les ont précédés pendant les révolutions populaires croyaient au principe de l'amour de la patrie, ce qui nous amène aujourd'hui à protéger la Mémoire nationale de toute tentative de dénaturation et d'affronter les forces du mal qui œuvrent à démotiver les jeunes". Dans le même contexte, il a souligné que son secteur "œuvre à l'amélioration de ses performances, au service du pays et du citoyen", évoquant la création de l'Office national de la Zakat et des wakfs, sur lequel "nous misons pour contribuer à la réalisation des objectifs de développement", a-t-il ajouté.

Il est à noter que la manifestation de la Semaine nationale du Saint Coran s'est clôturée par l'annonce des noms des lauréats du concours national de récitation du Coran, de psalmodie et d'exégèse, ainsi la première place pour le volet récitation, psalmodie et exégèse est revenue au candidat Abdelhadi Boubekeur Radjaa (23 ans) de la wilaya d'El-Bayadh, la première place dans le volet récitation et psalmodie est revenue à Mohamed Reda Ziane de la wilaya de Médéa, tandis que la 1ère place pour les jeunes récitants (moins de 15 ans) est revenue à la candidate Feryal Oualdani de la wilaya de Médéa.