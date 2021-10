Le président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, présidera, le dimanche 31 octobre, une réunion du Conseil des ministres, indique samedi un communiqué de la Présidence de la République.

Ce Conseil sera consacré à "l'examen et à l'adoption de projets de lois relatifs aux secteurs de la Justice et de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, ainsi qu'à des questions en relation avec les préoccupations quotidiennes des citoyens", précise la même source.