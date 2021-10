L'Algérie a participé mercredi aux travaux de la 4ème session du Comité technique spécialisé sur la communication et les technologies de l'information et de la communication (TIC) de l'Union africaine (UA), indique le ministère de la Poste et des Télécommunications dans un communiqué.

Les travaux de cette réunion, à laquelle a pris part le représentant de l'Algérie, Abderrezak Henni, secrétaire général du ministère de la Poste et des Télécommunications, se sont tenus en visioconférence.

La réunion, organisée par la Commission de l'UA, a vu la participation des représentants des Etats membres de l'Union africaine, des communautés économiques régionales et des organes de l'Union, ainsi que des représentants d'organisations internationales.

La réunion était précédée d'une réunion au niveau des experts les 25 et 26 octobre consacrée à l'examen des projets de résolution sur les questions soulevées, ainsi que pour convenir des dispositions relatives à la déclaration ministérielle de la quatrième session. Le Comité, qui se réunit tous les deux ans en session ordinaire, vise à adopter des stratégies et des plans d'action pour mettre en œuvre les projets et programmes aux niveaux continental et régional dans le secteur de la communication.