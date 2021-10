Le président du Conseil constitutionnel, Kamel Fenniche a affirmé, vendredi à Alger, que les mesures prises pour endiguer la pandémie (Covid-19) ont permis à la fois de faire respecter le droit des citoyens à exprimer leurs voix lors des prochaines échéances et faire valoir le rôle de l'Etat dans la protection de leur santé et acquis socio-économiques.

Intervenant à la 18e conférence européenne des administrations électorales en période de pandémie (Covid-19) via visioconférence, M.

Fenniche a indiqué que les mesures préventives instaurées par l'Etat depuis le début de la pandémie "n'ont nullement privé les citoyens de leurs droits ou liberté stipulés dans la Constitution, tel le droit de vote", ajoutant que l'Etat "n'a ménagé aucun effort pour maîtriser l'impact socio-économique de la pandémie, en témoigne l'organisation du référendum du 1 novembre et les législatives du 12 juin dans les meilleures conditions".

En prévision des échéances locales prévues le 27 novembre, "notre pays adopte la même politique fructueuse, alliant respect absolu des droits et libertés des citoyens et devoir de l'Etat à protéger leur santé et acquis, tout en poursuivant le parachèvement du processus d'édification des institutions nationales", a-t-il soutenu. L'Etat a également accordé "une importance particulière" aux catégories vulnérables, ainsi qu'aux femmes, a poursuivi le même responsable, estimant que l'Algérie "est un pays pionnier" en termes d'instances et de mécanismes chargés de protéger ces catégories sociales, en sus de la garantie de "toutes les conditions nécessaires à la participation de tous à la vie politique, socio-économique et culturelle, en bannissant toute forme de discrimination".

Il a ajouté que cette politique visant à protéger les catégories vulnérables "a déjà été affirmée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune d'où la mobilisation de toutes les instances concernées pour continuer à accomplir leur devoir en pleine pandémie".

M. Fenniche a ajouté que la loi relative au régime électoral a mis en place "des dispositions permettant le vote des personnes inaptes à accomplir leur devoir électoral pour des raisons de santé, notamment à travers le vote par procuration", outre l'organisation de campagnes de sensibilisation pour encourager les femmes qui ont bénéficié de mesures exceptionnelles depuis le début de la pandémie pour les encourager à participer à l'activité politique". A cette occasion, le président du Conseil constitutionnel a présenté un exposé sur les différentes mesures préventives adoptées par les autorités pour endiguer la pandémie et réduire son impact, à travers une série de décisions rigoureuses par souci de préserver la santé publique, et ce en plus du protocole sanitaire exceptionnel appliqué pendant le processus électoral relatif au référendum sur la Constitution et les élections législatives.