Plus de 4000 demandes introduites par les agriculteurs pour l'obtention d'autorisations de forage de puits ont été traitées par le secteur de l'Agriculture et du développement rural, a indiqué le ministre du secteur, Abdelhamid Hemdani.

Lors d'une séance plénière du Conseil de la nation, consacrée aux questions orales, le ministre a souligné que dans le cadre de la coopération interministérielle et en coordination avec le ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, le ministère a donné l'instruction N 471 aux walis le 30 septembre 2020 relative aux autorisations de forage des puits agricoles.

Ladite instruction porte sur la levée des entraves bureaucratiques pour l'octroi des autorisations de forage des puits, d'où la création d'une commission au niveau de chaque wilaya présidée par les représentants du secteur des Ressources en eau, en tant qu'espace de consultation locale, d'examen et d'adoption des autorisations de forage. Des instructions pour la signature des autorisations de forage des puits localement ont également été données en coordination avec les walis. Par ailleurs, les deux ministères ont contribué à la révision et à la promulgation du décret exécutif N 21/260 du 13 juin 2021 visant à simplifier les procédures d'octroi des autorisations de forage et des documents nécessaires à la preuve de la propriété du foncier agricole. A cet effet, les délais de délivrance des autorisations de forage ont été réduits à un mois et la validité des autorisations prolongée à 18 mois au lieu de 12 mois.

Le secteur veille à définir les mécanismes de soutien au développement agricole en faveur des personnes intéressées par l'adhésion au programme d'économie d'eau. Le ministre a affirmé ne pas miser trop sur cette option, notamment après la forte sécheresse enregistrée l'année dernière et le grand impact des changements climatiques pouvant s'aggraver à l'avenir.