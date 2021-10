Les compagnies aériennes chinoises ont enregistré au troisième trimestre 2021 des résultats en rouge vif, fragilisées sur leur immense marché intérieur par des regains épidémiques de Covid-19 qui pénalisent l'activité Premier pays touché par la pandémie, la Chine a pratiquement fermé ses frontières depuis mars 2020, ce qui a réduit drastiquement les liaisons aériennes avec l'international. La maîtrise de l'épidémie au niveau local a toutefois permis une reprise progressive du tourisme et des déplacements professionnels dans le pays.

Mais la relance est fragile. Un rebond épidémique cet été dans plusieurs régions - le plus important en termes d'étendue géographique - a entraîné de fortes perturbations dans les transports, en particulier dans l'aérien.

China Southern Airlines, la plus grosse compagnie du pays en nombre de passagers, a ainsi affiché 1,4 milliard de yuans (189 millions d'euros) de pertes sur la période juillet-septembre.

Au trimestre précédent, elles se chiffraient à 682 millions de yuans, soit deux fois moins.

Cette année, la pandémie a eu un "impact durable" pendant l'été, une période traditionnellement faste en termes de voyages, a relevé vendredi China Southern.

La hausse des prix des carburants au niveau mondial a également pesé sur les comptes de l'entreprise.

Pour sa part, China Eastern Airlines, la deuxième compagnie aérienne chinoise en termes de passagers, a fait état de 2,9 milliards de yuans (391 millions d'euros) de pertes sur la période juillet-septembre.

Là aussi, c'est deux fois plus qu'au trimestre précédent (1,4 milliard de yuans).

De son côté, la compagnie nationale emblématique Air China a signalé au troisième trimestre 3,5 milliards de yuans de pertes (472 millions d'euros).

Elles sont six fois plus élevées qu'au trimestre précédent (580 millions de yuans).

"Avec la propagation du Covid-19 dans le monde, le transport aérien est durement touché", a souligné Air China, promettant de "maîtriser (ses) coûts".

Ces résultats sont publiés au moment où la Chine fait face à un nouveau rebond épidémique.

Vendredi, les aéroports de Pékin ont annulé des centaines de vols après l'apparition de cas dans une dizaine de provinces liés à un foyer dans le nord du pays.