L'excédent du commerce international des produits et services de la Chine s'est établi à 295,9 milliards de yuans (environ 46 milliards de dollars) en septembre, selon les données officielles. Un dollar équivaut à 6,40 yuans. Le revenu commercial du pays s'est élevé à approximativement 2.100 milliards de yuans tandis que les dépenses ont atteint environ 1.800 milliards de yuans, selon les données publiées par l'Administration nationale des changes.

Le revenu du commerce de marchandises de la Chine était de 1.890 milliards de yuans, contre des dépenses de 1.520 milliards de yuans, donnant lieu à un excédent de 368,2 milliards de yuans.

Le commerce des services a enregistré un déficit de 72,3 milliards de yuans, avec un revenu de 207,2 milliards de yuans et des dépenses de 279,6 milliards de yuans.