Les ministères de l'Industrie, et de la Transition énergétique et des Energies renouvelables ont annoncé jeudi le lancement de cinq (5) projets communs visant à rationnaliser la consommation de l'énergie dans le secteur industriel, et ce dans le cadre de la mise en œuvre du partenariat conclu entre les deux secteurs.

L'annonce du lancement de ces projets est intervenue lors d'une rencontre présidée par Ahmed Zeghdar, ministre de l'Industrie et Ziane Benatou, ministre de la Transition énergétique et des Energies renouvelables, .

Il s'agit du projet de fabrication locale des chauffe-eaux solaires, du projet d'Audit énergétique comme mesure visant à rationnaliser l'utilisation de l'énergie, du projet de formation Energy manager, du projet Biomasse pour la production de certains matériaux, notamment le ciment, et du projet de fabrication des panneaux photovoltaïques.

Lors de cette rencontre, à laquelle ont participé des acteurs du secteur et des responsables de certaines structures industrielles, M. Zeghdar a affirmé que la relance de ces projets s'inscrivait parmi les objectifs de développement énoncés dans le cadre du programme du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

Le ministre a également rappelé que "l'accord de coopération, signé le 15 avril dernier permettra aux entreprises industrielles nationales d'assurer l'efficacité énergétique, rationaliser leur consommation d'énergie, améliorer leur compétitivité et d'investir les marchés étrangers", citant à ce propos les principaux axes de cet accord, dont notamment l'industrialisation et les énergies renouvelables.

Cet axe repose sur le soutien industriel au développement des énergies renouvelables et des secteurs industriels qui s'inscrivent dans le processus de la transition énergétique.

L'efficacité énergétique constitue le deuxième axe de coopération entre les deux secteurs, d'autant que toutes les mesures seront conjointement prises à l'effet d'améliorer la performance énergétique au niveau des entreprises industrielles.

A ce titre, il sera question d'encourager et renforcer l'engagement à l'audit énergétique, le développement des réseaux de l'efficacité énergétique et la promotion de la certification ISO 50001 pour les entreprises industrielles en vue de former des managers de l'énergie dans le secteur de l'industrie, a indiqué le ministre.

L'accord prévoit en outre le développement de l'infrastructure qualité (IQ) dédiée aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique, laquelle se veut un axe "pivot" qui repose sur la contribution du secteur de l'industrie et des associations professionnelles dans la révision des réglementations relatives à l'étiquetage énergétique, l'introduction du seuil minimum de performance énergétique et l'éco-design dans les produits électriques et de l'électroménager.

Le ministère de l'Industrie œuvrera également à accélérer la création d'un centre technique industriel national dédié aux industries électriques et électroniques et de l'électroménager et la diversification des bureaux d'études, des laboratoires et des centres techniques, ainsi que la création de structures de qualification, de normalisation et de certification de conformité des produits de l'énergie renouvelable, a conclu M. Zeghdar.