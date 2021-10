L'ancien gardien de but international algérien Mehdi Cerbah, est décédé vendredi à l'âge de 68 ans des suites d'une longue malade, a appris l'APS auprès de ses proches. Né le 3 janvier 1953 à Alger, Cerbah a entamé sa carrière professionnelle à l'USM Alger, qu'il avait rejoint en tant que junior en 1969 avant de rejoindre la JS Kabylie en 1972, avec laquelle il avait passé huit saisons, pour s'engager ensuite avec le RC Kouba (1980-1982), remportant au passage le seul titre du championnat de la formation koubéenne (1981). Il compte une seule expérience à l'étranger sous les couleurs du club canadien de Manic de Montréal (1982-1983), avant de retourner au RCK avec lequel il mettra fin à sa carrière en 1986 à l'âge de 33 ans. Avec l'équipe nationale, Cerbah avait pris part notamment à la Coupe du monde 1982 en Espagne, contribuant à l'excellent parcours réalisé par les "Verts" en terre ibérique. Il compte 62 sélections. En tant qu'entraîneur, il avait été sur le banc de plusieurs clubs en Algérie tels que l'USM Blida et la JSM Béjaïa, alternant les rôles entre entraîneur des gardiens de but et celui d'adjoint. Sa dernière expérience était avec le club qatari d'Al-Sadd (2007-2013), comme entraîneur des gardiens.

L'enterrement aura lieu au cimetière de Sidi Yahia (Alger).