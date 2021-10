Douze pays européens ont exhorté jeudi l'Entité sioniste à renoncer à son projet de construction de 3.000 nouveaux logements pour des colons en Cisjordanie occupée, une initiative également dénoncée par les Etats-Unis. "Nous demandons instamment (à l'Entité sioniste) de "revenir sur sa décision", ont déclaré les porte-parole de la diplomatie des douze pays (Allemagne, France, Belgique, Espagne, Italie, Pologne, Suède, Norvège, Finlande, Danemark, Pays-Bas et Irlande) dans un communiqué commun.

Ils ont rappelé leur "ferme opposition à la politique d'extension des colonies de peuplement dans l'ensemble des territoires palestiniens occupés, qui constitue une violation du droit international et sape les efforts en faveur de la solution des deux Etats (israélien et palestinien).

Les autorisations de construction approuvées mercredi concernent des colonies du nord au sud de la Cisjordanie.

Cette initiative avait été vivement critiquée par les Etats-Unis avant même sa validation par les autorités israéliennes.

L'extension des colonies est "totalement contraire aux efforts pour diminuer les tensions et garantir le calme, et nuit aux perspectives de solution à deux Etats", avait déclaré mardi le porte-parole de la diplomatie américaine, Ned Price.

Environ 475.000 colons israéliens résident en Cisjordanie, territoire occupé où vivent 2,8 millions de Palestiniens.

La colonisation israélienne, illégale au regard du droit international, s'est poursuivie sous tous les gouvernements israéliens depuis 1967.

Les douze pays européens ont appelé les deux parties à poursuivre leurs efforts pour "améliorer leur coopération et réduire les tensions".