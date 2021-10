Au moins un soldat burkinabè a été tué et un autre blessé vendredi dans deux attaques contre des convois miniers dans le nord et l'est du Burkina Faso, selon des sources sécuritaires. Ces sources ont également indiqué que jeudi, deux gendarmes avaient été tués dans une attaque contre un poste de contrôle dans la province de l'Oudalan (nord), sans plus de précisions. Vendredi, "un convoi sous escorte (militaire) a sauté sur un engin explosif à Sakoani, dans la (province) de la Tapoa", située dans la région de l'Est, a indiqué l'une de ces sources, ajoutant: "Un soldat a été tué et un autre blessé". Dans la région du Sahel (nord), des hommes armés non identifiés ont en outre "attaqué un convoi de la mine (d'or) d'Essakane près de la localité de Alkoma situé l'axe menant à Dori", chef-lieu de de cette région, selon cette même source. "Aucune perte en vie humaine n'a été constatée mais quatre personnes sont portées disparues et quatre véhicules dont trois cars ont été incendiés", a-t-elle ajouté.