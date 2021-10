La circulation routière sera déviée pour une durée allant de 10 à 15 jours au niveau du projet de réalisation de la gare multimodale de Bir Mourad Rais vers d'autres directions jusqu'à la réparation des dommages occasionnés par les dernières précipitations enregistrées, a affirmé jeudi le wali d'Alger, Youcef Chorfa.

Le wali s'est rendu sur le lieu de l'incident survenu ce matin au niveau du site du projet de réalisation de la gare multimodale (Bir Mourad Rais) pour s'enquérir de l'état des principales canalisations d'eau suite au glissement de terrain créant un grand trou de 15 mètres de profondeur, annonçant qu'il a été décidé de dévier la circulation routière pendant 10 jours ou plus vers d'autres directions telles que Ain Naadja, Tixeraine et Oued Ouchayah par le nouveau pont d'El Remli, jusqu'au parachèvement des travaux et le retour à la normale.

Dans ce cadre, l'entreprise Cosider a été chargée d'engager des travaux d'urgence pour une durée allant de 10 à 15 jours, d'où la nécessité de fermer la route nationale (RN1) jouxtant la gare jusqu'à la réparation des dégâts, a ajouté M. Chorfa.

Les principales canalisations ont été endommagées en raison des fortes précipitations enregistrées la semaine dernière à Alger, a expliqué le wali, ajoutant que les services techniques avaient relevé "depuis deux jours un dysfonctionnement au niveau de ces canalisations ».