Une cérémonie de réinhumation des restes de 22 chahid a été organisée, vendredi au niveau des carrés des martyrs des communes d’Es-Senia et de Boutelils (Oran), en présence du ministre des moudjahidine et des ayants-droits, Laïd Rebiga, à l’occasion de la célébration du 67ème anniversaire du déclenchement de la révolution du 1er novembre 1954. La cérémonie, à laquelle ont pris part les autorités de la wilaya d’Oran et des représentants de la famille révolutionnaire, a ainsi permis la réinhumation de 19 chahid, précédemment enterrés au cimetière "Cheklaoua", dans la commune d’Es-senia, au carré des martyrs de la même collectivité locale. Les restes de trois autres chahid ont été inhumés au carré des martyrs de la forêt de M’sila, dans la commune de Boutlelis. Ces restes ont été exhumés, lundi dernier, de différents endroits boisés de la commune d’Aïn El Kerma, rappelle-t-on.

Dans une allocution prononcée à cette occasion au niveau du cimetière d’Es-Senia, le ministre a souligné que cette cérémonie s’inscrit dans le cadre des festivités du 67ème anniversaire du déclenchement de la Révolution de Novembre 1954, commémoré sous le haut patronage du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

Le ministre a rappelé que cette campagne, lancée officiellement ce vendredi à partir de la wilaya d’Oran, permettra la réinhumation des restes de plus de 1.000 chahid à travers le territoire national. Selon lui, "jusqu’à présent, les Algériens continuent de recenser leurs martyrs".

M. Rebiga a également évoqué dans son intervention les sacrifices consentis par les martyrs de la révolution pour le recouvrement de l’indépendance nationale, soulignant que "les chouhada qui ont consenti le sacrifice suprême pour le recouvrement de l’indépendance nationale constituent aujourd’hui un exemple pour la jeunesse et une preuve irréfutable démontrant que l’Algérie est un modèle pour les autres nations en matière de sacrifice".

"En rendant hommage à nos martyrs, nous célébrons la gloire et la grandeur de l’Algérie car, nos chouhada ne représentent pas seulement l’Histoire et le passé de notre pays mais également son présent et son avenir radieux", a-t-il ajouté.

Par ailleurs, le ministre des moudjahidine et des ayants-droits a appelé les Algériens à s’inspirer des positions et des valeurs défendues par les martyrs et à se lancer dans la bataille du développement pour assurer la prospérité et l’essor du pays.

A l’occasion de cette cérémonie, des familles des chouhada réinhumés ce vendredi ont été honorées.

Le ministre devra procéder à la dénomination du siège de la direction de wilaya de la protection civile d’Oran du nom du défunt moudjahid Bensenouci Mohamed, rappelle-t-on.