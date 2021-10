L'obésité est à nouveau citée comme responsable du développement du cancer. Perdre du poids serait nécessaire pour lutter efficacement contre cette maladie.

Perdre du poids serait une solution pour combattre la multiplication des cellules cancéreuses, selon les résultats d'une étude de la revue médicale Cancer Research éditée par Eurekalert. Les femmes en surpoids ou obèses qui ont perdu du poids ont pu réduire le taux de protéines responsables de l'angiogenèse (processus de croissance des cellules cancéreuses).

Les chercheurs du Cancer Fred Hutchinson Research Center (Etats-Unis) ont mené une étude avec 439 femmes en bonne santé (sans cancer), plaçant chaque participante dans l'une des 4 formes de régime. Les unes ont été soumises à un régime hypocalorique sévère, d'autres ont dû suivre 5 jours par semaine des exercices en aérobie. Certaines ont été contraintes de suivre une alimentation peu calorique et de faire les exercices physiques. Le quatrième groupe de femme représentait le groupe témoin.

LE POIDS UN FACTEUR DE RISQUE DE CANCER

Les conclusions de l'étude ont montré que la perte de poids a été vraiment significative pour les femmes du groupe 1 et 3 et qu'elle a permis de faire baisser les niveaux des protéines liées à l'angiogenèse (processus de croissance des cellules cancéreuses).

« Notre étude montre que la perte de poids peut être un moyen sûr et efficace d'améliorer son « profil angiogénique » concluent les chercheurs, soit de réduire ses niveaux sanguins de protéines « pro-tumorales ». « Nous n'avons pas de certitude sur l'impact de la perte de poids sur la croissance des tumeurs, mais il existe bien une association entre ces niveaux de protéines réduits et un environnement moins favorable à la croissance tumorale ».

Cette nouvelle étude confirme les conclusions d'une étude publiée dans la revue médicale Cancer Research qui affirmait que l'obésité était un facteur de risque de cancer agressif.