L'obésité pourrait dépasser le tabagisme en tant que principale cause de cancer évitable chez les femmes d'ici 25 ans, selon une étude britannique. Actuellement le tabagismeet l'alcoolsont les deux principales causes de cancer en France, suivies en troisième position par l'obésité, chez les femmes. Mais selon une étude menée par la fondation britannique de recherche sur le cancer (Cancer Research UK), d'ici 2043 l'obésité pourrait bien devenir la première cause de cancer évitable chez les femmes.

Avec la baisse du taux de tabagisme, nous savons que l'obésité deviendra un jour la principale cause de cancer évitable, si nous ne faisons rien", déclare le Dr Katrina Brown, principal auteur de l'étude. "Ce que nous voulions savoir, c'est quand ? Dans 5 ans ou dans 50 ans ? En mettant un chiffre dessus, nous espérons ouvrir un dialogue qui pourrait aider à changer la tendance."

Les projections de chercheurs leur ont permis d'obtenir une estimation du nombre de cas de cancer causés par le tabagisme ou l'obésité au cours des 20 prochaines années. Selon ces projections, d'ici 2035, 10 % des cancers chez les femmes pourraient être liés au tabagisme et 9 % à un excès de poids.

Et si ces tendances se poursuivent, en 2043 l'obésité deviendra le principal facteur de risque de cancer.

"Tout comme il reste encore beaucoup à faire pour aider les gens à cesser de fumer, nous devons également agir pour mettre fin à la vague de cancers liés au surpoids et faire en sorte que cette projection ne devienne jamais une réalité." conclut le Dr Brown.