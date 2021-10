Les recommandations du colloque scientifique organisé dans le cadre de la 23ème Semaine nationale du Saint Coran ont insisté sur l'impératif de renforcer l'unité nationale et l'attachement aux constantes de la nation, en adhérant au discours religieux authentique et intrinsèque.

A cet effet, Cheikh Saad El Othmani, représentant de la zaouïa El Othmania de la wilaya de Biskra a procédé à la lecture des recommandations issues de cette rencontre scientifique s'articulant essentiellement autour de l'impératif de renforcer l'unité nationale et de consolider ses fondements pour faire face aux différents défis qui se posent à la nation, soulignant que toutes les institutions nationales et la société civile doivent être au service de l'Algérie pour sa promotion et son développement.

Les recommandations ont porté également sur la préservation des acquis réalisés par l'Algérie dont la sécurité et la stabilité sur fond des défis et menaces qui pèsent sur notre pays.

Consentir davantage d'efforts envers la communauté nationale à l'étranger pour préserver son appartenance nationale et lui offrir l'opportunité de contribuer à l'édification du pays, prévenir contre les facteurs de démoralisation à l'origine de la désunion et des différends et accorder un intérêt particulier à l'histoire ancienne et contemporaine de l'Algérie et à ses érudits figuraient également parmi les recommandations du colloque.