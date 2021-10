La commission des finances et du budget de l'Assemblée populaire nationale (APN) a écouté, jeudi, un exposé du ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Kamal Beldjoud, dans le cadre de l'examen des budgets sectoriels énoncés dans le projet de loi de finances pour l'exercice 2022 (PLF 2022), et ce, en présence de la ministre des Relations avec le Parlement, Basma Azouar.

"En dépit de ce qui a caractérisé le budget de l'Etat en général, notamment en ce qui concerne les facteurs économiques inhérents aux revenus, il a été pris en compte la prise en charge obligatoire des dépenses nécessaires relatives au budget de fonctionnement à même de garantir la continuité des programmes d'investissement liés au budget d'équipement", a fait savoir M. Beldjoud dans son exposé.

A cette occasion, le ministre a souligné que "les volets prioritaires dans le secteur, notamment l'amélioration du service public et la poursuite des opérations de modernisation de l'administration et son renforcement avec les moyens nécessaires ont été pris en considération lors de l'établissement des estimations".