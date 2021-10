L'ex-président du Mozambique, Joaquim Chissano et l'ancien ministre sénégalais Abdoulaye Bathily, ont félicité, jeudi, les Algériens pour le 67e anniversaire du déclenchement de la Révolution du 1er novembre, appelant les peuples africains à s'inspirer de cette date "pour faire revivre l'espoir, la flamme de l'africanisme et l'esprit de l'indépendance et de l'unité".

"Je suis très content d'être en Algérie, cette terre bien aimée des Mozambicains. Je profite de l'occasion pour féliciter le peuple algérien et ceux qui ont pris l'initiative de célébrer de manière digne cette date", a déclaré M. Chissano à son arrivée à Alger pour prendre part à un colloque sur la décolonisation dans le continent africain prévu dimanche, dans le cadre de la célébration du déclenchement de la Guerre de libération nationale.

"La célébration du 1er novembre me fait rappeler le 25 septembre 1964 (déclenchement de la Guerre d'indépendance, ndlr) au Mozambique", a indiqué l'ancien chef de l'Etat (1986-2005), se rappelant que "cette date du 25 septembre a été préparée conjointement par les Mozambicains et les Algériens en Algérie".

"La première force de l'Armée de libération du Mozambique a été préparée entre nous (Algériens et Mozambicains) et équipée ici en Algérie en vue de déclencher la lutte armée du 25 septembre", se souvient l'hôte de l'Algérie, faisant observer que "les liens d'amitié entre l'Algérie et le Mozambique se sont distingués par la suite par de grands travaux dans le domaine de la diplomatie".

Pour sa part, l'ancien ministre sénégalais de l'Environnement, Abdoulaye Bathily s'est dit "très content" d'être en Algérie pour prendre part à la célébration du déclenchement de la Révolution algérienne, un événement qu'il qualifie d'"exceptionnel dans l'histoire africaine et dans l'histoire contemporaine".

"Le déclenchement de la Révolution algérienne a été un appel et un devoir pour la libération de la terre algérienne et, au-delà, du continent africain", a souligné cet historien et universitaire, faisant remarquer que la "Guerre de libération algérienne a été une révolution qui a inspiré les luttes, non pas uniquement dans le contient africain, mais aussi au-delà".

"Le mouvement progressiste au Sénégal doit beaucoup son action et son inspiration à la date du 1er novembre 1954 en Algérie. De même que pour ceux qui croient à l'africanité et l'unité du continent africain ", a souligné M. Bathily.

Relevant que "la célébration du déclenchement de la Révolution algérienne prend un caractère tout à fait singulier en cette période particulière de l'histoire du continent africain", l'ancien ministre sénégalais a indiqué qu'il était "important que la commémoration de cette date du 1er novembre 1954 nous donne les moyens de faire revivre l'espoir, la flamme de l'africanisme, l'esprit de l'indépendance et l'esprit unitaire".