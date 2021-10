La sécurité médiatique et l'immunité culturelle de la société ne peuvent être assurées sans la mise en place d'une stratégie de communication "claire" et une vision à "long terme" qui devra impliquer les médias, ont plaidé jeudi à Alger des universitaires.

Lors d'une une conférence organisée par la Radio nationale sur le "Rôle de la Radio et de la Télévision dans le renforcement de la sécurité médiatique nationale ainsi que l'immunité culturelle de la société", à l'occasion de la célébration du 59e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale sur la radio et de la télévision nationale le 28 octobre 1962, Ahmed Adimi, enseignant à l'université d'Alger 3, a mis l'accent sur la nécessité de mettre en place une "stratégie de communication claire" en vue d'assurer "la pérennité et la continuité de la Nation et du peuple".

"Aujourd'hui, il y a une chance à saisir pour entamer la mise en place d'une stratégie de communication en faisant appel à des experts qui ont une grande expérience dans le domaine. Sans les compétences, rien ne pourra se réaliser", a-t-il déclaré, soutenant qu'il faudrait mettre en valeur des "symboles qui nous éclaireraient le chemin".

De son côté, l'ex ministre et ancien diplomate Abdelaziz Rehabi, a estimé que pour "façonner" une opinion publique, "nous devons d'abord être conscients".

L'ancien diplomate a indiqué qu'il faudrait avoir une "vision stratégie à long terme", regrettant que "les médias nationaux n'aient aucune influence sur la scène internationale".

Ahmed Bedjaoui, universitaire, producteur et critique de cinéma, a, quant à lui, recommandé aux journalistes et autres faiseurs d'opinion d'avoir une "grande culture" qui, a-t-ili soutenu, leur permettra d'avoir une "crédibilité".

Pour l'invité de la Radio nationale, la première guerre qui a été "remportée sur le plan médiatique et de la communication était la Guerre de libération nationale".

Il a également rappelé que "les résolutions du congrès de la Soummam avaient porté sur le rôle de la communication et la nécessité de la mobilisation de l'opinion publique".