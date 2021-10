Les compétitions de la 19e édition des jeux méditerranéens (JM) prévue à Oran l’été 2022 seront diffusées en direct par la télévision nationale pour un volume de 80 heures en technologie haute définition (HD), a indiqué mercredi le nouveau commissaire aux JM, Mohamed Aziz Derouaz, dans un entretien à l’APS.

" Il s’agit là d’un engagement pris par le comité d’organisation des jeux dans le contrat signé avec le comité international. Ce n’est pas une mince affaire, car pour honorer cet engagement, l’Entreprise de la télévision nationale doit bénéficier de tout le soutien en matière moyens technologiques", a estimé l’ancien ministre de la Jeunesse et des Sports. Ce dossier constitue l’une des priorités de M. Derouaz depuis son installation dans son nouveau poste par le Premier ministre, ministre des finances, Aïmene Benabderrahmane, le 4 octobre dernier, en marge de la visite de travail de ce dernier à Oran, a-t-il souligné. Après trois semaines passées à la tête du comité d’organisation de l'événement prévu du 25 juin au 5 juillet 2022, le commissaire aux JM a reconnu qu’il lui était encore difficile de " faire un bilan objectif sur l’évolution de la préparation des JM", mais cela ne l’empêche pas, toutefois, de constater "du retard dans certains dossiers à rattraper dans les meilleurs délais", a-t-il insisté. A ce propos, et outre la diffusion télévisée des JM et les exigences technologiques y afférentes, l’ancien sélectionneur légendaire de l’équipe nationale de handball et du MC Alger, a évoqué le dossier des infrastructures sportives, notamment les équipements annexes du nouveau complexe sportif d’Oran en cours de réalisation.

" Comme tout le monde le sait, les travaux au niveau de la salle omnisports et du centre nautique accusent un sensible retard, mais depuis la visite de travail sur les lieux du Premier ministre, on constate avec soulagement une nette amélioration dans leur cadence. L’engagement par l’entreprise réalisatrice et des sociétés sous-traitantes du complexe sportif a contribué aussi dans la nouvelle impulsion donnée aux chantiers", s’est-il réjoui.

"Cette stratégie, a poursuivi M. Derouaz, devrait nous permettre de réceptionner ces équipements dans les délais impartis afin de passer aux essais techniques par l’organisation d’évènements sportifs expérimentaux "tests-évents" au niveau des équipements concernés par les JM".

"La réussite des JM est l’affaire de tous"

Les mêmes exigences sont également soumises à la direction locale de la jeunesse et des sports, en charge de la rénovation de plusieurs enceintes sportives devant abriter les différentes épreuves des JM, d’où la nécessité, a encore dit M. Derouaz, de les réceptionner dans les meilleurs délais.

" Nous tablons sur la réception de tous les équipements sportifs concernés par les JM au cours du premier trimestre de l’année 2022. Nous n’avons pas le droit de dépasser ce délai pour assurer une organisation de premier ordre de cet évènement", a-t-il prévenu. Pour ce faire, le commissaire aux JM a appelé à la "mobilisation" de tous les responsables à tous les niveaux, évoquant au passage aussi un autre dossier qui accapare son intention, à savoir, les cérémonies d’ouverture et de clôture des jeux, "deux cérémonies qu’il faudra avancer dans leurs préparatifs car il s’agit d’un facteur important dans la réussite des jeux", a-t-il expliqué.

Autre retard signalé par Aziz Derouaz, et concerne un volet non moins important, à savoir, la promotion des JM, "un volet où on devra redoubler d'efforts pour y remédier". S’agissant du financement des jeux, le commissaire aux JM a annoncé l’implication du Groupe Sonatrach et de l’opérateur de téléphonie mobile, Mobilis, comme sponsors officiels de l’évènement. Il a néanmoins jugé cela "insuffisant" pour répondre aux exigences d’une aussi grande manifestation. A cet effet, il appelé à la contribution des opérateurs économiques algériens pour la réussite de l’évènement, "car il s’agit de l’affaire de tous", a conclu Aziz Derouaz.