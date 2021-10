Le Royaume-Uni a enregistré 40.954 nouveaux cas de coronavirus, portant le total cumulé des cas confirmés de COVID-19 dans le pays à 8.853.227, selon des chiffres officiels publiés mercredi.

Le pays a également enregistré 263 nouveaux décès liés au coronavirus, portant le total des décès à 139.834 au Royaume-Uni.

Ces chiffres ne comprennent cependant que les décès survenus dans les 28 jours ayant suivi un test positif. Par ailleurs, 8.693 patients atteints de COVID-19 sont en ce moment hospitalisés. Lucy Chappell, conseillère scientifique en chef du ministère de la Santé et de l'Aide sociale, a déclaré qu'un "Plan C" avait été proposé contre la COVID-19 afin de mettre en place des mesures plus strictes que celles du Plan B. Le Plan B comprend notamment le recours au télétravail, le port du masque obligatoire et la mise en place d'un passe vaccinal.

Mais avec la hausse des cas observée au cours des derniers jours et des dernières semaines, certains appellent à imposer de nouvelles restrictions contre la COVID-19.

Dans le même temps, un porte-parole du gouvernement a indiqué que les rumeurs selon lesquelles le "Plan B" du Premier ministre Boris Johnson pourrait rester en place pendant encore cinq mois - soit jusqu'à fin mars 2022 - étaient "fausses" et "ne reflétaient pas la politique du gouvernement".

Plus de 86 % des personnes âgées de 12 ans et plus au Royaume-Uni ont reçu une première dose de vaccin, et plus de 79 % ont reçu deux doses, selon les chiffres les plus récents.