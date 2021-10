Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane a reçu, mardi au Palais du Gouvernement, le ministre nigérien de l'Intérieur et de la décentralisation, Alkach Alhada, en visite de travail en Algérie dans le cadre de la 7ème session du Comité mixte frontalier algéro-nigérien, indique un communiqué des services du Premier ministre.

L'entretien entre les deux parties a permis de passer en revue "la réalité et les perspectives des relations bilatérales, notamment en matière de coopération sécuritaire, et d'évoquer les efforts communs pour le développement des zones frontalières et le renforcement des échanges économiques entre les deux pays", ajoute le communiqué.

La rencontre s'est déroulée en présence du ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Kamal Beldjoud et du directeur général de la sûreté nationale, Farid Bencheikh, conclut le document.