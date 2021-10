Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra a été reçu à Kigali par le Président rwandais, Paul Kagame, auquel il a transmis un message du président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

M. Lamamra a transmis au Président rwandais les salutations fraternelles et un message du Président Tebboune, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Pour sa part, le Président Kagame s'est félicité de la décision du Président Tebboune d'ouvrir une ambassade à Kigali, exprimant sa volonté de renforcer le représentation diplomatique et la coordination entre l'Algérie et le Rwanda tout en faisant part de son souhait de rencontrer son frère le Président Tebboune.

Les deux parties ont abordé les relations entre l'Algérie et le Rwanda, les moyens de leur renforcement et les développements politiques, sécuritaires et celui du Continent africain, notamment les questions qui seront soulevées lors de la réunion des chefs d'Etat et de gouvernement, membres de l'Union africaine lors du Sommet prévu pour février 2022, ajoute la même source.

Concernant la réunion ministérielle UA-UE tenue à Kigali, les deux parties ont mis l'accent sur la nécessité d'"unir les rangs et unifier les positions des Etats africains en vue de cristalliser une vision claire et une stratégie globale établissant un partenariat équilibré à long terme avec l'UE.