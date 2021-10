Le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger Ramtane Lamamra s'est entretenu mardi à Kigali au terme de la réunion interministérielle Union africaine (UA)-Union européenne (UE), avec ses homologues sud-africaine Naledi Pandor et angolais Titi Antonio, a indiqué un communiqué du ministère des AE.

"M. Lamamra a abordé avec la ministre des relations internationales et de la coopération de la République d'Afrique du Sud les préparatifs en cours des rencontres bilatérales prévues et un nombre de questions politiques et sécuritaires concernant le continent africain", précise la même source.

Le chef de la diplomatie algérienne a, par ailleurs, convenu avec son homologue angolais d'entamer la préparation de la prochaine session de la commission mixte algéro-angolaise.

Les deux parties ont échangé les vues sur des questions africaines et internationales d'intérêt commun.

Concernant la réunion UA-UE dont les travaux ont pris fin mardi, les deux responsables ont souligné "la nécessité de poursuivre la coordination entre les pays africains pour la mise en œuvre des recommandations de la rencontre interministérielle et d'œuvrer à inscrire toutes les initiatives de coopération et de partenariat dans le cadre du renforcement des politiques et des programmes de développement mis en place par les états africains et à développer le partenariat entre l'Afrique et l'Europe en parallèle avec les autres partenariats internationaux.