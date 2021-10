Un Cours type a été présenté, mardi, dans tous les établissements de la Formation et de l'enseignement professionnels à l'échelle nationale pour informer les stagiaires du secteur des différentes étapes de la Glorieuse révolution et sensibiliser les générations aux sacrifices des Chouhada et des crimes commis par le colonisateur français.

Le Cours type sur "la Révolution du 1e Novembre" organisé à l'initiative du ministère des Moudjahidine et des ayants droit, en coordination avec le ministère de la Formation et de l'enseignement professionnels, en commémoration du 67e anniversaire du déclenchement de la Révolution du 1e novembre 1954 se veut une occasion pour passer en revue les différentes étapes historiques de notre Glorieuse Révolution.

A cette occasion, le professeur Ouabel Abdelaziz, membre du forum du Centre national d'études et de recherches sur le Mouvement national et la Révolution du 1e novembre 1954 (CNERMN54) a insisté sur les principales étapes historiques de l'Algérie et les conditions de déclenchement de la Guerre de libération, ses différentes étapes, ses héros et ses sacrifices pour l'indépendance de l'Algérie.

Le conférencier a rappelé les massacres commis par le colonisateur français contre le peuple algérien, en incitant les nouvelles générations à préserver le serment des Chouhada, en œuvrant pour le développement et la prospérité du pays.

La rencontre a été ponctuée par la remise de copies des enregistrements de l'hymne national et de la Déclaration du 1e novembre 1954 au secteur de la formation professionnelle, en prévision de leur distribution aux différentes établissements de la formation professionnelle à l'échelle nationale.

Une exposition de photos historiques illustrant des étapes phares de la Glorieuse révolution nationale et les crimes coloniaux français, ainsi que les opérations menées par les fidaï et les sacrifices consentis par les vaillants Chouhada pour l'indépendance de l'Algérie a également été organisée à l'occasion.