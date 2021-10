Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a annoncé dans un communiqué l'ouverture de la 46è session de la commission universitaire nationale de promotion des maîtres de conférences au rang de professeur d'enseignement supérieur, à compter du mardi 26 octobre jusqu'au dimanche 14 novembre prochain.

"Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique informe l'ensemble des maîtres de conférences classe A de l'ouverture de la quarante sixième (46è) session de la commission universitaire nationale de promotion des maîtres de conférences au rang de professeur de l'enseignement supérieur, à compter du mardi 26 octobre jusqu'au dimanche 14 novembre prochain. Le dossier de candidature devra être déposé exclusivement via la plateforme Progrès par le compte professionnel de chaque candidat sur le lien suivant: http://progres.mesrs.dz/webgrh", a précisé le communiqué.

La même source a indiqué qu'"en application de l'article 50 du décret exécutif n08-130 du 03 mai 2008 portant statut particulier de l'enseignant chercheur, les maîtres de conférences classe A justifiant de cinq (5) années d'exercice effectif en cette qualité peuvent faire acte de candidature".

"Aussi, il est porté à la connaissance des candidats que la recevabilité scientifique des dossiers de candidature doit répondre aux critères minimaux selon l'une des quatre variantes", ajoute la source, précisant que "quant aux travaux pédagogiques et scientifiques, ils seront évalués sur la base de la grille figurant en annexe du présent communiqué, consultable via le site du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique: www.mesrs.dz".