Le match Djibouti - Algérie, comptant pour la 5e journée (Gr.A) du 2e tour des

éliminatoires de la Coupe du monde 2022 au Qatar, se jouera le vendredi 12

novembre au stade d'Alexandrie en Egypte (14h00, algériennes), a annoncé la Fédération djiboutienne de football (FDF), mardi sur sa page officielle Facebook.

Par ailleurs, le dernier match des éliminatoires entre le Djibouti et le Niger, est programmé pour lundi 15 novembre au stade de Niamey (17h00, algériennes).

Le même jour et au même horaire, l'Algérie recevra le Burkina Faso au stade Mustapha-Tchaker de Blida.

Le Djibouti a perdu ses quatre premiers matchs, dont celui face à l'Algérie (8-0), disputé en septembre dernier à Blida.

La FDF a décidé de mettre fin à sa collaboration avec le technicien français Julien Mette, à l'issue des deux derniers revers concédés face au Burkina Faso les 8 et 11 octobre : 4-0 puis 2-0, au Grand stade de Marrakech (Maroc).

Pour les deux derniers matchs des éliminatoires du mondial 2022, la FDF a confié l'intérim à l'entraîneur-adjoint Mohamed Meraneh Hassan, en attendant la nomination d'un nouveau sélectionneur étranger. La FDF a annoncé la semaine dernière le lancement prochain d'un appel à candidature international pour engager un nouveau coach.

Au terme de la 4e journée, l'Algérie et le Burkina Faso se partagent le fauteuil de leader avec 10 points chacun.

Le Niger suit à la 3e place avec 3 points, alors que le Djibouti ferme la marche avec 0 point.