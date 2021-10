Une méta-analyse espagnole montre que la pratique modérée de l'exercice physique pendant la grossesse pourrait réduire la prise de poids et prévenir le diabète gestationnel.

Vous attendez un heureux évènement ? Si vous pratiquez un peu d'exercice tout au long de la grossesse, vous éviterez la prise de poids et réduirez des 36 % les risques de développer du diabète gestationnel. Telles sont les conclusions d'une méta-analyse espagnole de 13 études portant au total sur plus de 2 800 femmes.. Ses résultats ont été présentés dans la revue BJOG.

LES RISQUES DU DIABÈTE DU GESTATIONNEL POUR LA MÈRE ET L'ENFANT

"Le diabète gestationnel est l'une des complications les plus courantes de la grossesse", rappellent les chercheurs à l'origine de la méta-analyse, de l'Hôpital Virgen de la Luz, à Cuenca (Espagne). Le diabète gestationnel qui survient chez la femme enceinte vers la fin du deuxième trimestre de grossesse révèle un diabète antérieur non détecté ou un diabète spécifique à la période de la grossesse.

Ce trouble de la glycémie, qui entraîne ici une hyperglycémie aiguë ou chronique comportent de nombreux risques pour la mère comme pour l'enfant, pendant toute la période périnatale. Chez l'enfant, ce diabète peut engendrer une croissance et un poids excessifs (prise de 4kg), une détresse respiratoire, une hypoglycémie néonatale et un risque de développer un diabète de type 2. Et chez la mère, ce diabète gestationnel peut causer un accouchement difficile ou prématuré, une pré-éclampsie avec une prise de poids, des œdèmes, une hypertension artérielle et des complications rénales.

RÉDUCTION DU RISQUE DE DIABÈTE GESTATIONNEL DE 30 % AVEC L'EXERCICE

Avec la pratique d'exercice physique modéré au cours de leur grossesse, l'analyse confirme une réduction du risque de diabète gestationnel de 30% chez les femmes et même de 36% chez les femmes ayant pratiqué tout au long de leur grossesse.

Cet effet est encore plus significatif avec un programme combinant la gym tonique, la musculation, la souplesse et l'exercice aérobie. L'exercice facilite aussi une prise de poids raisonnable. Sa pratique, durant la grossesse est matérialisée par un kilo de moins un moyenne par rapport aux femmes qui n'ont pas pratiqué.

N'ayez donc pas peur de l'exercice pendant la grossesse ! Il n'aura que des effets positifs et importants sur la santé et sans danger pour la mère et le bébé si vous le pratiquez de manière modérée.