Le secrétaire général des Nations unies, Ant?nio Guterres, a exhorté les autorités israéliennes de respecter le droit international humanitaire concernant les civils palestiniens. L'appel a été lancé dans un rapport annuel soumis aux membres de l'Assemblée générale des Nations unies, concernant "les pratiques israéliennes touchant les droits humains du peuple palestinien dans le territoire palestinien occupé, y compris El Qods-Est".

Le rapport couvre la période entre le 1er juin 2020 et le 31 mai 2021 et clarifie les multiples obstacles empêchant les Palestiniens dans les territoires occupés de jouir des droits de l'homme en raison des politiques et pratiques israéliennes.

Guterres a recommandé aux autorités israéliennes de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect total du droit international, en ce qui concerne les civils Palestiniens habitant sous l’occupation israélienne.

Il a également appelé les autorités Israélienes à "mettre fin à de toutes les pratiques pouvant s'apparenter à la torture". Le chef de l'ONU a demandé aussi d’annuler immédiatement de toutes les procédures de fermeture des voies conduisant à la bande de Ghaza, de respecter le droit international et d’assurer le droit de mouvement des Palestiniens dans les territoires Palestiniens occupés. Le secrétaire général a mentionné que enfin que l'entité sioniste "doit s'acquitter de ses responsabilités en tant que puissance occupante".