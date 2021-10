Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Brahim Boughali, a reçu les six (06) présidents des groupes parlementaires et deux (02) de ses adjoints, à l'issue de la clôture des travaux de la conférence parlementaire tenue lundi au siège de l'APN sous le slogan "Parlement français... cessez les guerre par procuration".

Les participants à cette rencontre ont convenu du succès de cette conférence marquée par la convergence des positions de la classe politique vis à vis de tout acte ciblant l'Algérie.

A cette occasion, ces députés ont remis au président de la chambre basse une motion comprenant toutes les phases de cette conférence.

"L'APN se réserve le droit de répondre aux dépassements du parlement français dont le recours aux mécanismes juridiques lui permettant de proposer des lois propices à cet égard", lit-on dans la motion.

Par ailleurs, M. Boughali a reçu un groupe de représentants de la société civile et quelques membres de l'élite algérienne établie à l'étranger ayant pris part à cette conférence. Tous les participants ont affirmé la disponibilité de la société civile et de la communauté nationale à l'étranger pour soutenir l'Etat en vue de défendre ses intérêts suprêmes.

De son côté, le président de l'APN a indiqué que "l'Algérie, forte par la direction de son Président, et grâce à la vigilance de son armée et la cohésion de son peuple, est capable de répondre à n'importe quelle agression ou dépassement ciblant ses fondements et acquis".