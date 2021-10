Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane a été reçu, lundi à Riyadh, par l'Emir Mohamed Ben Salman ben Abdelaziz Al Saoud, Prince héritier, Vice Premier ministre, ministre de la Défense du Royaume d'Arabie saoudite.

L'audience s'est déroulée en marge de la participation de M. Benabderrahmane, représentant du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, aux travaux du Sommet "Initiative du Moyen-Orient Vert" La rencontre s'est déroulée en présence de l'ambassadeur d'Algérie en Arabie Saoudite, Ahmed Abdessadok.

Entretiens avec son homologue Tunisienne

Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, s'est entretenu , lundi au siège de sa résidence à Riyadh, avec la Cheffe du gouvernement tunisien, Najla Bouden, en marge de sa participation en sa qualité de représentant du président de la République, aux travaux du Sommet "Initiative du Moyen-Orient Vert".

Cette rencontre a permis aux deux parties de "mettre en avant la qualité des relations bilatérales qui reflètent la profondeur des liens de coopération et de solidarité liant les deux pays frères et la volonté commune des deux Gouvernements à œuvrer ensemble au renforcement et à la diversification de la coopération algéro-tunisienne, notamment à l'occasion des prochaines échéances importantes".