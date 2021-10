Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, a affirmé lundi depuis Riyadh que l'Algérie disposait d'expériences qui pourraient constituer un modèle à suivre en matière de préservation du climat et de l'environnement".

"J'ai eu l'honneur aujourd'hui de représenter le Président de la République au sommet +Initiative du Moyen-Orient Vert+, et l'Algérie dispose d'une large expérience dont nous sommes fiers et qui pourraient être un modèle à suivre en matière de préservation du climat et de l'environnement", a déclaré M. Benabderrahamne à la presse, à l'issue du sommet "Initiative du Moyen-Orient Vert", à laquelle il a participé en tant que représentant du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

Après avoir rappelé que le Sommet "Initiative du Moyen-Orient Vert" à laquelle a appelé le Royaume d'Arabie Saoudite à travers une initiative visant le plantation de 50 milliards d'arbres, le Premier ministre a fait savoir que "l'Algérie était première en la matière" à travers l'expérience du "Grand" Barrage vert dont l'objectif consistait à stopper la désertification en plus de la préservation du climat et de l'environnement. Il a également rappelé la création du ministère de la Transition énergétique et des énergies renouvelables.

Et d'ajouter que l'Algérie "ne figure pas parmi les pays les plus pollueurs au monde", a-t-il soutenu, ajoutant que les "plus grands polluant sont les grandes économies à travers le monde, qui ne doivent ménager aucun effort pour la préservation du climat et de l'environnement tout en soutenant ces processus".