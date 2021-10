Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Yacine Hammadi, a donné samedi depuis Tamanrasset le coup d’envoi officiel de la nouvelle saison du tourisme saharien (2021/2022).

Intervenant lors de la cérémonie de lancement de la saison du tourisme saharien dans la région touristique Taguemart,(30 km de Tamanrasset), le ministre a souligné que le choix de la région de l’Ahaggar pour cet évènement "répond à la richesse et aux potentialités touristiques que recèle cette région dans le grand sud du pays, nichée dans le parc national culturel de l’Ahaggar, qui renferme également de multiples atouts et circuits touristiques".

"L’Ahaggar revêt une importance particulière chez les Algériens au regard de sa population aux grandes vertus et à son hospitalité notamment, puisés de ses authentiques, et plusieurs fois séculaires, us et coutumes", a-t-il ajouté .

M. Hammadi a réitéré, à l’occasion, la disposition de ses services d’accompagner l’ensemble des opérateurs et acteurs touristiques pour "atteindre un développement touristique durable", avant de présider une cérémonie de remise des trousseaux scola ires aux élèves de la région. Pour sa part, le président de la commission de la culture, de la communication et du tourisme à l’assemblée populaire nationale (APN), Ahmed Guemama, a fait savoir que "la relance du tourisme saharien dans le Sud du pays contribuera à améliorer les conditions socio-économiques de la population locale et à promouvoir la destination Algérie, en tant que produit touristique mondial".

L’occasion a été mise à profit pour dresser, sur site, des tentes sahariennes où ont eu lieu des exhibitions de Takouba (danse populaire à l’épée) et d'où fusaient des morceaux mélodieux du chant séculaire de Tindi, le tout couronné d'une course de dromadaires.