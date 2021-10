La sélection algérienne de badminton s'est qualifiée pour la finale de l'épreuve par équipes mixte des Championnats d'Afrique 2021, en s'imposant devant l'Afrique du Sud sur le score de 2 à 1, samedi à Kampala.

En finale prévue dimanche, l'Algérie sera opposée à l'Egypte qui a dominé l'Ouganda 3 à 0.

Exemptée des quarts de finale, l'équipe algérienne composée de Koceila Mammeri, Adel Hamek, Tanina Mammeri et Halla Bouksani, s'est qualifiée au tour principal en dominant la Réunion et la Zambie sur le même score de 5 à 0.

Outre l'Algérie, le rendez-vous de Kampala, 5e tournoi de l'année pour l'Afrique, a enregistré la participation de huit autres pays (Ouganda, Egypte, Ghana, Maurice, Zambie, Afrique du Sud, Botswana et la Réunion).