L'enquête sur le décès jeudi d'une directrice de la photographie aux Etats-Unis, tuée par un tir d'Alec Baldwin lors du tournage d'un western, se poursuivait samedi en se focalisant sur l'armurière et l'assistant réalisateur. Touchée au torse après le déclenchement par M. Baldwin d'une arme utilisée comme accessoire du film "Rust", selon un rapport d'enquête préliminaire, Halyna Hutchins avait été transportée par hélicoptère à un hôpital du Nouveau-Mexique, où son décès a été prononcé. Le réalisateur Joel Souza, blessé à l'épaule lors du tir et en convalescence, s'est dit samedi "anéanti par la perte de (son) amie et collègue", dans un communiqué transmis au site Deadline. "Elle était bienveillante, pleine de vie, incroyablement talentueuse", a-t-il ajouté. Le rôle de l'armurière de cinéma Hannah Gutierrez Reed, 24 ans, est examiné de près par les enquêteurs car c'est elle qui avait, selon le rapport, préparé l'arme à feu avec laquelle l'acteur a tiré le coup fatal. Elle l'avait placée sur un chariot avec deux autres armes. L'assistant réalisateur, Dave Halls, décrit comme un professionnel expérimen té, avait ensuite tendu cette arme à M. Baldwin lors de la répétition d'une scène du film, l'informant qu'elle était "froide", c'est-à-dire non chargée d'une balle réelle en jargon cinématographique. M.Halls ne "savait pas que l'arme était chargée à balles réelles", précise le rapport d'un agent du bureau du shérif du comté de Santa Fe, dans l'Etat du Nouveau-Mexique. Après le coup de feu, Mme Gutierrez Reed s'est vue confier l'arme et a collecté la cartouche usagée, avant de les remettre aux policiers à leur arrivée, indique le rapport. Aucune poursuite n'a encore été engagée, indiquait vendredi un porte-parole du shérif.