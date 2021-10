Au moins 18.507 personnes ont été vaccinées contre le nouveau coronavirus (Covid-19) dans la wilaya d'Illizi, depuis le lancement en février dernier de la campagne de vaccination, a-t-on appris dimanche auprès des services de la Direction locale de la Santé.

Menée à travers cinquante (50) points de vaccination, dont cinq (5) centres mobiles, désignés dans différentes communes de la wilaya, l'opération a permis de vacciner plus de 18.500 personnes, dont 6.555 ont reçu les deux doses, a affirmé à l'APS le chef de service Prévention à la direction de la Santé, Bachir Behida.

Ce chiffre reste, cependant, ''en-deçà'' des objectifs escomptés pour atteindre l'immunité collective dans cette wilaya de près de 76.000 habitants, au regard de la propagation de la pandémie et de l'éventualité de survenue d'une nouvelle vague de contamination, a-t-il expliqué. Selon M. Behida, les services de la santé s'emploient à élargir cette campagne préventive par la désignation d'autres points de vaccination de proximité, en dehors des établissements de santé, et le déploiement de brigades mobiles dans les zones enclavées pour rapproc her davantage la vaccination des citoyens et ainsi accroitre le taux de vaccination, d'autant plus que le vaccin est ''disponible et en quantité suffisante'' dans l'ensemble des points de vaccination. Des campagnes de sensibilisation sur l'importance de cette vaccination sont également animées via différents supports médiatiques locaux pour inciter les citoyens à s'y soumettre et atteindre ainsi l'immunité collective contre différentes pathologies virales.